Left Menu

Slamming BJP, TN CM says, ''I assure Muslim people, DMK will always be a party that protects your rights, secures rights for you.''

PTI | Chennai | Updated: 21-09-2025 20:52 IST | Created: 21-09-2025 20:52 IST
Slamming BJP, TN CM says, ''I assure Muslim people, DMK will always be a party that protects your rights, secures rights for you.''
  • Country:
  • India

Slamming BJP, TN CM says, ''I assure Muslim people, DMK will always be a party that protects your rights, secures rights for you.''

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

1
Assam Cabinet Approves New Initiatives on Policing, Tea Worker Bonuses, and Education Developments

Assam Cabinet Approves New Initiatives on Policing, Tea Worker Bonuses, and ...

 India
2
Honoring Valor: J&K Police Celebrate Heroes

Honoring Valor: J&K Police Celebrate Heroes

 India
3
Historic Shift: UK, Canada, and Australia Acknowledge Palestinian State

Historic Shift: UK, Canada, and Australia Acknowledge Palestinian State

 Global
4
Relief for Existing H-1B Holders Amidst Fee Hike Uncertainty

Relief for Existing H-1B Holders Amidst Fee Hike Uncertainty

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Morocco Eyes Aquaculture Boom: Jobs, Growth and a Sustainable Blue Economy

When Secure Jobs Discourage Homeownership: ECB Study on Labor Shifts and Mortgages

From Displacement to Opportunity: How Digitalization Reshapes Work and Inequality

Public Schools Hit Harder but Long-Term Learning Gains Hold Steady in Pakistan

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025