Afghanistan says it has killed 58 Pakistani soldiers in overnight border operations, reports AP.
PTI | Islamabad | Updated: 12-10-2025 12:49 IST | Created: 12-10-2025 12:49 IST
Afghanistan says it has killed 58 Pakistani soldiers in overnight border operations, reports AP.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
Advertisement
ALSO READ
Afghanistan Claims Retaliation Against Pakistan Amid Border Tensions
Tensions Escalate: Pakistan-Afghanistan Border Clashes
South China Sea Standoff: A Rising Tide of Tensions
Tensions Escalate: South China Sea Collision Sparks Controversy
Escalating Tensions: Unprovoked Border Clashes Between Afghanistan and Pakistan