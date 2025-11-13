Pakistan rejigs ODI series schedule against Sri Lanka after visiting players say they want to return home due to security concerns.
PTI | Rawalpindi | Updated: 13-11-2025 00:21 IST | Created: 13-11-2025 00:21 IST
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
