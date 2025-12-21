India restrict Sri Lanka to 121 for 6 in first Women's T20 International in Visakhapatnam.
PTI | Visakhapatnam | Updated: 21-12-2025 20:44 IST | Created: 21-12-2025 20:44 IST
India restrict Sri Lanka to 121 for 6 in first Women's T20 International in Visakhapatnam.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- India
- Women's T20
- Sri Lanka
- cricket
- Visakhapatnam
- bowling
- match
- innings
- victory
- performance
ALSO READ
India beat Sri Lanka by eight wickets in first women's T20 International in Visakhapatnam.
India Women opt to bowl against Sri Lanka Women in first T20I of five-match series in Visakhapatnam.
Mitchell Starc's Bowling Mastery Seals Ashes Victory in Adelaide
India beat South Africa by 30 runs in Ahmedabad to clinch five-match T20I series 3-1.
Tamil Nadu Tops India's Patent Filings with Unmatched Innovation