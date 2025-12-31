Nandini Chakravorty named Bengal’s first woman chief secretary; Jagdish Prasad Meena home secretary: Official.
PTI | Kolkata | Updated: 31-12-2025 20:04 IST | Created: 31-12-2025 20:04 IST
Nandini Chakravorty named Bengal's first woman chief secretary; Jagdish Prasad Meena home secretary: Official.
