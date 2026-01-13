Operation Sindoor was executed with precision: Army Chief Gen Upendra Dwivedi.
PTI | New Delhi | Updated: 13-01-2026 12:10 IST | Created: 13-01-2026 12:10 IST
- Country:
- India
Operation Sindoor was executed with precision: Army Chief Gen Upendra Dwivedi.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
ALSO READ
Ukrainian Military Disrupts Russian Drone Production
Tensions Rise: Drone Incursions in Kashmir Spark Military Concerns
Myanmar's 2023 Election: A Step Toward Civilian Rule Amidst Military Influence
US Accelerates AI Strategy for Military Superiority
Myanmar's Controversial Elections: Military's Bid for Legitimacy Amidst Conflict