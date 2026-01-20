I made Hyderabad best livable city, now I want to make Amravati world's best city and I invite partners for that: Andhra CM Naidu in Davos.
PTI | Davos | Updated: 20-01-2026 13:06 IST | Created: 20-01-2026 13:06 IST
