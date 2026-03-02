Tata Steel to invest Rs 11,000 cr in Jharkhand for developing advanced grade steel in Jamsehdpur: TATA Group Chairman N Chandrasekaran.
PTI | Ranchi | Updated: 02-03-2026 16:07 IST | Created: 02-03-2026 16:07 IST
Tata Steel to invest Rs 11,000 cr in Jharkhand for developing advanced grade steel in Jamsehdpur: TATA Group Chairman N Chandrasekaran.
Tata Motors to make new investment in hydrogen truck at Jharkhand's Jamshedpur facility: TATA Group Chairman N Chandrasekaran in Ranchi.