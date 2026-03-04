TVK will defeat Delhi team, all teams, none can come between me and people, says TVK Vijay in Thanjavur.
PTI | Thanjavur(Tn) | Updated: 04-03-2026 11:45 IST | Created: 04-03-2026 11:45 IST
- Country:
- India
TVK will defeat Delhi team, all teams, none can come between me and people, says TVK Vijay in Thanjavur.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- TVK
- Vijay
- Delhi team
- Thanjavur
- victory
- confidence
- bond
- supporters
- team success
- Vijay statement
ALSO READ
Bond Market Turbulence Amid US-Israel-Iran Conflict and Rising Inflation Fears
Global Bonds Face Volatility Amid Middle East Tensions and Inflation Fears
Bond Markets Reel Amid Middle East Conflict and Inflation Fears
Stunning Flamengo Maneuver: Filipe Luis Out After Victory
Bond Market Turmoil: Inflation Fears Rise Amid Middle East Tensions