Maharashtra budget fulfils Mahayuti's promise of farm loan waiver made ahead of 2024 assembly polls: Fadnavis.
PTI | Mumbai | Updated: 06-03-2026 16:10 IST | Created: 06-03-2026 16:10 IST
- Country:
- India
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
