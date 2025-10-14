Chandan Healthcare's Strategic Leap: ₹104 Cr Fundraise & Nationwide Partnership
Chandan Healthcare Limited announces a major fundraise of ₹104.13 Cr via a preferential issue of warrants and an exclusive partnership with Jeena Sikho Lifecare Limited, aiming to strengthen its national presence in diagnostics and healthcare services across India.
Chandan Healthcare Limited, a key player in North India's healthcare services, has unveiled two major strategic moves poised to drive future growth. The company announced a ₹104.13 crore fundraise through a preferential issue of warrants and solidified an exclusive nationwide partnership with Jeena Sikho Lifecare Limited.
The Board of Directors has greenlighted the issuance of 44,50,000 fully convertible equity warrants at ₹234 each. This initiative anticipates shareholder and regulatory approvals and is structured to include both promoter group and strategic institutional investors, indicating robust market confidence in Chandan's expansion plans.
Additionally, Chandan has forged a strategic alliance with Jeena Sikho Lifecare, aiming to roll out diagnostic services across all their facilities nationwide. This collaboration is set to significantly widen Chandan's reach, enhancing accessibility to advanced diagnostic services and reinforcing its stature in the integrated healthcare sector.
