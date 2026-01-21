India Awaits Starlink: Key Hurdles in Satellite Internet Rollout
Union Minister Jyotiraditya Scindia outlines Starlink's compliance with security criteria and a pending spectrum pricing decision as critical hurdles for its satellite internet launch in India. The initiative aims to bridge the digital divide, especially in rural and remote areas, aligning with PM Modi's digital empowerment vision.
Union Minister of Communications Jyotiraditya M. Scindia announced on Wednesday that Starlink's satellite internet services rollout in India hinges on the company's adherence to security requirements and government decisions on spectrum pricing and allocation.
Addressing questions from ANI, Scindia explained that the timeline for Starlink's launch involves compliance with stringent security protocols and a policy decision on spectrum availability and costs. He revealed that provisional spectrum has been allocated to Starlink, and ongoing evaluations are taking place.
In recent discussions with SpaceX's executives, including Vice President Lauren Dreyer, Scindia emphasized the necessity of satellite connectivity in extending internet access to India's underserved regions. The collaboration aligns with Prime Minister Narendra Modi's goal of a digitally empowered nation, aiming for inclusive progress in rural areas.
(With inputs from agencies.)
