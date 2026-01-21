Left Menu

India Awaits Starlink: Key Hurdles in Satellite Internet Rollout

Union Minister Jyotiraditya Scindia outlines Starlink's compliance with security criteria and a pending spectrum pricing decision as critical hurdles for its satellite internet launch in India. The initiative aims to bridge the digital divide, especially in rural and remote areas, aligning with PM Modi's digital empowerment vision.

Devdiscourse News Desk | Updated: 21-01-2026 20:14 IST | Created: 21-01-2026 20:14 IST
India Awaits Starlink: Key Hurdles in Satellite Internet Rollout
Union Minister of Communications Jyotiraditya Scindia. (Photo: ANI). Image Credit: ANI
  • Country:
  • India

Union Minister of Communications Jyotiraditya M. Scindia announced on Wednesday that Starlink's satellite internet services rollout in India hinges on the company's adherence to security requirements and government decisions on spectrum pricing and allocation.

Addressing questions from ANI, Scindia explained that the timeline for Starlink's launch involves compliance with stringent security protocols and a policy decision on spectrum availability and costs. He revealed that provisional spectrum has been allocated to Starlink, and ongoing evaluations are taking place.

In recent discussions with SpaceX's executives, including Vice President Lauren Dreyer, Scindia emphasized the necessity of satellite connectivity in extending internet access to India's underserved regions. The collaboration aligns with Prime Minister Narendra Modi's goal of a digitally empowered nation, aiming for inclusive progress in rural areas.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Congress Takes Charge: AI Chip Export Debate Intensifies

Congress Takes Charge: AI Chip Export Debate Intensifies

 Global
2
House Republicans Push Contempt Charges Against the Clintons Over Epstein Inquiry

House Republicans Push Contempt Charges Against the Clintons Over Epstein In...

 United States
3
NATO Unites for Arctic Security: A United Front

NATO Unites for Arctic Security: A United Front

 Belgium
4
Newsom vs. Trump: Blocked at Davos Sparks Controversy

Newsom vs. Trump: Blocked at Davos Sparks Controversy

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

AI can strengthen power grid resilience during disasters

Higher education is unprepared for the AI revolution: Here's why

AI cuts weeks of healthcare analysis to minutes

Why AI is failing to deliver e-commerce growth across the EU

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026