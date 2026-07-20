Portugal Bolsters Defense with €3 Billion Italian Frigate Deal
Portugal is purchasing three frigates from Italian shipbuilder Fincantieri, marking a €3 billion deal. Italian PM Giorgia Meloni regards the arrangement as enhancing Europe's defense capabilities and industrial autonomy. Shares in Fincantieri climbed following the announcement, showcasing confidence in Italy's defense industry.
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Portugal plans to acquire three frigates from Italy's Fincantieri, signifying a €3 billion transaction that underscores a growing partnership in European defense.
Italian Prime Minister Giorgia Meloni announced the deal alongside Portugal's Luis Montenegro in Rome, emphasizing its significance for European strategic autonomy and industrial prowess.
Fincantieri's share price increased by over 2% post-announcement, reflecting market faith in Italy's defense manufacturing capabilities.