Tightening Visa Regulations: Trump Administration's Immigration Crackdown

The Trump administration is proposing stricter visa duration limits for students, cultural exchange visitors, and media members as part of a broader crackdown on legal immigration. This regulation aims to impose fixed time periods for F, J, and I visas, impacting international students and media professionals.

Devdiscourse News Desk | Updated: 28-08-2025 13:45 IST | Created: 28-08-2025 13:45 IST
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

The Trump administration has announced a proposed regulation to tighten visa durations for students, cultural exchange visitors, and media members, reflecting a continued effort in immigration restriction.

Under the new regulation, international students' F visas, J visas for cultural visitors, and I visas for media members would have fixed durations. This change would challenge current visa holders who previously enjoyed more flexible terms.

China has expressed opposition, specifically concerning measures affecting Chinese journalists. This proposal aligns with Trump's broader immigration restrictions and a previous 2020 proposal that the Biden administration later rescinded.

(With inputs from agencies.)

India’s Urban Challenge: Bridging Infrastructure Gaps with Smarter Governance

Brazil’s Road Crisis: The Human and Economic Toll of Traffic Injuries Uncovered

Decline in Mangrove Carbon Stocks Threatens Climate Goals, Says World Bank Report

From Ponds to Profits: Aquaculture Recognized as Core to Food and Climate Resilience

