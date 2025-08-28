Tightening Visa Regulations: Trump Administration's Immigration Crackdown
The Trump administration is proposing stricter visa duration limits for students, cultural exchange visitors, and media members as part of a broader crackdown on legal immigration. This regulation aims to impose fixed time periods for F, J, and I visas, impacting international students and media professionals.
The Trump administration has announced a proposed regulation to tighten visa durations for students, cultural exchange visitors, and media members, reflecting a continued effort in immigration restriction.
Under the new regulation, international students' F visas, J visas for cultural visitors, and I visas for media members would have fixed durations. This change would challenge current visa holders who previously enjoyed more flexible terms.
China has expressed opposition, specifically concerning measures affecting Chinese journalists. This proposal aligns with Trump's broader immigration restrictions and a previous 2020 proposal that the Biden administration later rescinded.
