Homage to Veer Savarkar: A Legacy of Liberation

Prime Minister Narendra Modi paid tribute to Vinayak Damodar Savarkar on his death anniversary, recognizing his lifelong dedication to India's liberation from colonial rule. Born on May 28, 1883, Savarkar was a key figure in the Hindutva movement, inspiring generations with his revolutionary spirit.

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 26-02-2026 10:59 IST | Created: 26-02-2026 10:59 IST
Vinayak Damodar Savarkar
Prime Minister Narendra Modi honored Vinayak Damodar Savarkar on his death anniversary, highlighting his relentless efforts in freeing India from colonial domination. Savarkar, a pivotal Hindutva ideologue, was born on May 28, 1883, and he left an indelible mark with his advocacy for Indian independence.

Modi expressed his respect in a heartfelt post on X, commending Savarkar's revolutionary contributions and noting how his legacy continues to inspire future generations towards national service.

Born in 1883, Savarkar dedicated his life to the cause, passing away on February 26, 1966. His monumental work remains a guiding force for many even today.

(With inputs from agencies.)

