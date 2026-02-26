Homage to Veer Savarkar: A Legacy of Liberation
Prime Minister Narendra Modi paid tribute to Vinayak Damodar Savarkar on his death anniversary, recognizing his lifelong dedication to India's liberation from colonial rule. Born on May 28, 1883, Savarkar was a key figure in the Hindutva movement, inspiring generations with his revolutionary spirit.
Modi expressed his respect in a heartfelt post on X, commending Savarkar's revolutionary contributions and noting how his legacy continues to inspire future generations towards national service.
Born in 1883, Savarkar dedicated his life to the cause, passing away on February 26, 1966. His monumental work remains a guiding force for many even today.
