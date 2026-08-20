DIY Sensation 'Niu Lai': The Unlikely Box Office Hit Captivating China

An amateur animated film, 'The Bull Comes' ('Niu Lai'), has unexpectedly become a box-office success in China. Produced on a minimal budget, the movie gained popularity through social media, engaging audiences with its simplistic charm and creating a cultural phenomenon despite its low-quality animation and unpolished storytelling.

Devdiscourse News Desk | Updated: 20-08-2026 12:40 IST | Created: 20-08-2026 12:40 IST
DIY Sensation 'Niu Lai': The Unlikely Box Office Hit Captivating China
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

An unexpected film success has emerged in China, as 'The Bull Comes' ('Niu Lai') has captivated audiences, becoming an unlikely box-office hit.

Produced on a minimal budget with crude animation, it grossed over $4 million, trailing closely behind 'Spider-Man: Brand New Day' in China's box-office rankings.

This cultural phenomenon was fueled by social media and a rebellious youthful audience, valuing its simplicity and charm despite low production quality.

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