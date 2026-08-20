DIY Sensation 'Niu Lai': The Unlikely Box Office Hit Captivating China
An amateur animated film, 'The Bull Comes' ('Niu Lai'), has unexpectedly become a box-office success in China. Produced on a minimal budget, the movie gained popularity through social media, engaging audiences with its simplistic charm and creating a cultural phenomenon despite its low-quality animation and unpolished storytelling.
An unexpected film success has emerged in China, as 'The Bull Comes' ('Niu Lai') has captivated audiences, becoming an unlikely box-office hit.
Produced on a minimal budget with crude animation, it grossed over $4 million, trailing closely behind 'Spider-Man: Brand New Day' in China's box-office rankings.
This cultural phenomenon was fueled by social media and a rebellious youthful audience, valuing its simplicity and charm despite low production quality.