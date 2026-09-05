Vannacci Sparks Debate at Business Forum with EU Cultural Identity Stand

At a business forum, Roberto Vannacci, Italy's prominent far-right politician, advocated for the EU to halt political integration, emphasizing cultural identity. He faced criticism from former Prime Minister Mario Monti, who warned against his rhetoric. Vannacci's stance is gaining support, impacting Italy's political landscape.

Devdiscourse News Desk | Updated: 05-09-2026 20:09 IST | Created: 05-09-2026 20:09 IST
Vannacci Sparks Debate at Business Forum with EU Cultural Identity Stand

During a prominent business forum, Roberto Vannacci, an emerging far-right political figure in Italy, urged the European Union to shift its focus from political integration to defending cultural identity.

His stance provoked criticism from former Prime Minister Mario Monti, who equated Vannacci's rhetoric with fascism.

Despite this, Vannacci's views are gaining traction, challenging Italy's existing political order.

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