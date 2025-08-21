IPO Pricing Dilemmas and Market Volatility Spark Debate
Recent U.S. IPOs have seen significant first-day price jumps, raising concerns about underpricing by cautious Wall Street banks amidst economic uncertainties. Analysts suggest companies lost $6.1 billion in potential gains. Critics argue the traditional IPO process is broken, urging exploration of niche alternatives like direct listings and SPACs.
Recent high-profile U.S. IPOs have achieved remarkable first-day gains, igniting discussions on whether Wall Street banks are overly conservative in their pricing strategies.
While analysts aim for IPO pops of 15-20%, this year's offerings, including Figma and Circle, showcased an average increase of 36%, benefitting investors but potentially leaving issuers with $6.1 billion in foregone proceeds.
Despite criticisms of underpricing leading to lost capital, alternatives like direct listings and SPACs offer new routes, albeit with challenges, as companies seek strategies to navigate economic volatility and tap into both institutional and rising retail investor demand.
(With inputs from agencies.)
