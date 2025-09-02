Left Menu

East's Strategic Alliance Shakes Global Order

In a major geopolitical move, Chinese President Xi Jinping hosted Russian and North Korean leaders in Beijing, signaling a possible strategic military alliance. Xi emphasized global resistance to western power politics. The event could mark a shift in Asia-Pacific power dynamics amidst ongoing tensions involving Russia, Ukraine, and the West.

Chinese President Xi Jinping brought Russian and North Korean leaders together in Beijing, reinforcing ties with nations sidelined by the West. The gathering illustrates Xi's push for a realigned global order, an effort highlighted by ongoing tensions in Europe amid Russia's prolonged conflict in Ukraine.

Xi, Putin, and Kim are poised for a significant show of unity at a grand military parade, underscoring potential shifts in defense alignments. This development challenges Western alliances strained by previous U.S. policies and may recalibrate military strategies in the Asia-Pacific region.

The Beijing meeting, which included gas deals and defense discussions, comes as Trump's administration criticizes China and India for supporting Russia economically. The summit, alongside upcoming trilateral military exercises, sets a new stage in geopolitics, potentially alarming Western nations.

