Ethiopia Powers up Africa with Grand Renaissance Dam

Ethiopia inaugurated Africa's largest dam to bolster its economy and support electric vehicle growth by doubling its electricity capacity. The dam, located on a Nile tributary, faced controversies with Egypt over water flows. Despite this, the dam represents a significant African infrastructure achievement.

Devdiscourse News Desk | Addis Ababa | Updated: 09-09-2025 19:21 IST | Created: 09-09-2025 19:21 IST
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • Ethiopia

Ethiopia marked a historic milestone on Tuesday by unveiling Africa's largest dam, the Grand Renaissance Dam, as part of efforts to strengthen its economy and diminish dependence on fossil fuels.

The project is positioned to increase Ethiopia's electricity capacity by over 5,000 megawatts, supporting the nation's ban on gasoline-powered vehicles while facing opposition from Egypt over water distribution concerns.

With African leaders witnessing its inauguration, the dam highlights a new chapter in regional cooperation and infrastructure development, aligning with aspirations for continental energy connectivity under the African Union's vision.

(With inputs from agencies.)

