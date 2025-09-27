MDMK Leader Vaiko Skeptical of Actor Vijay's Political Crowd-Pulling Power
MDMK's Vaiko downplays the impact of actor Vijay's rallies on elections, asserting that stardom doesn't convert to votes. While Vijay criticizes ruling DMK's governance, Vaiko remains confident in a DMK-led victory for 2026 elections. Meanwhile, Vijay targets infrastructure issues, intensifying his political campaign.
- Country:
- India
MDMK founder Vaiko on Saturday downplayed the significance of actor Vijay's rallies, attributing their large crowds to his cinematic appeal. "People gather for actors, but this doesn't translate into votes," Vaiko said, speaking to ANI. This comes as Vijay launches a political campaign targeting the ruling DMK.
In his speeches, Vijay has accused Chief Minister MK Stalin and his administration of corruption and hindering development in Tamil Nadu. Vaiko, however, criticized AIADMK's Edappadi K. Palaniswami for contradictory statements and expressed confidence in the DMK-led alliance's strength for the 2026 elections.
Continuing his rhetoric, Vijay criticized the state's infrastructure during a speech in Tiruvarur, describing development under DMK leadership as stagnant. He highlighted local infrastructure issues, such as inadequate roads and the long-delayed railway line project, blaming government inefficiency.
(With inputs from agencies.)
- READ MORE ON:
- MDMK
- Vaiko
- Vijay
- political campaign
- DMK
- AIADMK
- Tamil Nadu
- 2026 elections
- corruption
- development
ALSO READ
AIADMK's Palaniswami Criticizes DMK's Leadership Amidst Political Tensions
Political Intrigues in Tamil Nadu: Udhayanidhi Stalin's Candid Remarks
Udhayanidhi Stalin Rallies DMK Cadres Amidst Political Jabs
Funding Tussle: Tamil Nadu's Contribution and Uttar Pradesh's Dependency
Tamil Nadu: The Economic Powerhouse Fueling India’s Federal Dynamics