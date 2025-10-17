BRIEF-Xinhua Says Chinese Defense Ministry Warns U.S. Against Perilous Attempts To Arm Taiwan Region
Reuters | Updated: 17-10-2025 21:59 IST
Xinhua:
* CHINESE DEFENSE MINISTRY WARNS U.S. AGAINST PERILOUS ATTEMPTS TO ARM TAIWAN REGION
* ZHANG XIAOGANG MADE REMARKS IN RESPONSE TO MEDIA INQUIRY ON NEW NATIONAL DEFENSE AUTHORIZATION ACT PASSED BY U.S. CONGRESS
