Left Menu

RPI(A) Seeks Key Seats in Maharashtra Amid Strategic Talks with BJP

Union Minister Ramdas Athawale confirms the Republican Party of India (Athawale) is negotiating for crucial seats in Maharashtra with BJP leaders. Demands include 5-6 electoral seats and strategic roles in state corporations. Discussions with Shiv Sena's Shinde delayed progress, but assurance was provided post-elections.

Devdiscourse News Desk | Updated: 31-12-2025 18:43 IST | Created: 31-12-2025 18:43 IST
RPI(A) Seeks Key Seats in Maharashtra Amid Strategic Talks with BJP
Union Minister Ramdas Athawale (Photo/ANI). Image Credit: ANI
  • Country:
  • India

Union Minister Ramdas Athawale revealed on Wednesday that the Republican Party of India (Athawale) is actively negotiating with Maharashtra's Chief Minister Devendra Fadnavis for vital political seats. The party is seeking 5-6 seats from a list of 17, underscoring its critical role in state elections.

Athawale confirmed the RPI(A) has put forward a request for one MLC seat and two chairman positions in state corporations. Additionally, the party is asking for representation in upcoming district council and panchayat elections, aiming for 50-60 members across districts.

The recent discussions, impacted by prior negotiations with Shiv Sena's Eknath Shinde, highlighted RPI(A)'s political strategies and expectations. Assurances for post-election considerations have been given, fostering RPI(A)'s alliance with the BJP to strengthen its influence in Maharashtra's political arena.

TRENDING

1
Government's Lifeline to Vodafone Idea: Relief Package Approved

Government's Lifeline to Vodafone Idea: Relief Package Approved

 India
2
Odisha Ends Delhi's Unbeaten Streak in Vijay Hazare Trophy

Odisha Ends Delhi's Unbeaten Streak in Vijay Hazare Trophy

 India
3
Shiv Sena MP Demands Disqualification of Digitally-Signed Nominees in Civic Polls

Shiv Sena MP Demands Disqualification of Digitally-Signed Nominees in Civic ...

 India
4
Verbal Duel: CPI's Viswam Clashes with SNDP's Natesan

Verbal Duel: CPI's Viswam Clashes with SNDP's Natesan

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

AI proves its value in turning sustainability goals into practice

The silent takeover: How algorithms are governing childhood

Drone swarms with AI vision redefine search and rescue in crisis zones

Digital–real integration boosts inovation and industrial upgrading

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025