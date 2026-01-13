Ukrainian Military Disrupts Russian Drone Production
Ukraine's military reported the successful strike on a drone manufacturing plant in Russia's Rostov region, a move expected to reduce drone production and diminish Russia's ability to target civilian areas in Ukraine. This action underscores ongoing tensions and military strategies between the two nations.
Amid ongoing hostilities, Ukraine's military announced a decisive action on Tuesday, claiming it successfully struck a drone manufacturing plant located in Russia's Rostov region.
The Ukrainian military emphasized that the destruction of this facility is a strategic move intended to deplete the enemy's drone production capabilities significantly.
This operation aims to weaken Russia's capacity to launch drone attacks on civilian targets within Ukrainian territory, highlighting the continuous tactical maneuvers in the conflict.
(With inputs from agencies.)
