Ukraine struggled with a severe missile shortage for its F-16 fighter jets, which lasted from late November to mid-December, leaving its defense against Russian drones and missiles vulnerable. The depletion of supplies, not previously reported, reveals the country's heavy reliance on assistance from Western partners.

The shortage underscores ongoing challenges in securing adequate weapons, with sources confirming that Ukraine had only a limited number of U.S.-made AIM-9 missiles when the supply chain stalled. While lobbying for more support, Ukraine's cries for aid have often been left unmet, highlighting a critical gap in its defense strategy.

Global competition for military resources adds further strain, as countries vie for defensive weaponry amid regional conflicts. Despite efforts to bridge the gaps, Ukraine continues to face an uphill battle in sustaining its air defense capabilities against persistent Russian assaults.

(With inputs from agencies.)