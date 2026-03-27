India's Fertiliser Production Thrives Amid Gas Crisis
India produced 24.23 lakh tonnes of fertiliser in March despite gas supply challenges, with urea leading production. The government prioritizes fertiliser sectors for gas supply and has procured additional natural gas to continue operations. This has ensured a significant increase in gas availability for fertiliser production.
Despite facing a gas supply crunch due to the West Asia crisis, India has managed to produce an impressive 24.23 lakh tonnes of fertiliser, including urea and DAP, in March, a top minister informed Parliament on Friday.
Minister of State for Fertilisers, Anupriya Patel, highlighted various strategies to ensure uninterrupted gas supply to fertiliser units, including notifying fertiliser as a priority sector and maintaining a significant gas allocation percentage.
Through strategic initiatives like the EPMC bidding process, the government has increased natural gas availability, ensuring continued fertiliser production across the nation even in challenging times.
ALSO READ
Government is active and responding to evolving situation: Finance Minister Nirmala Sitharaman on West Asia crisis in Rajya Sabha.
We shall be on our toes; keep fiscal stance carefully managed: Finance Minister Nirmala Sitharaman amid West Asia crisis.
Pilots Urge Suspension of Flights to Conflict Zones Amid West Asia Crisis
Diesel, petrol prices remain unchanged despite volatility in crude oil prices due to West Asia crisis: FM Sitharaman in Rajya Sabha.
Navigating Geopolitical Tensions: Jaishankar and Anand Discuss West Asia Crisis at G7