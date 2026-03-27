India's Fertiliser Production Thrives Amid Gas Crisis

India produced 24.23 lakh tonnes of fertiliser in March despite gas supply challenges, with urea leading production. The government prioritizes fertiliser sectors for gas supply and has procured additional natural gas to continue operations. This has ensured a significant increase in gas availability for fertiliser production.

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 27-03-2026 16:49 IST | Created: 27-03-2026 16:49 IST
Despite facing a gas supply crunch due to the West Asia crisis, India has managed to produce an impressive 24.23 lakh tonnes of fertiliser, including urea and DAP, in March, a top minister informed Parliament on Friday.

Minister of State for Fertilisers, Anupriya Patel, highlighted various strategies to ensure uninterrupted gas supply to fertiliser units, including notifying fertiliser as a priority sector and maintaining a significant gas allocation percentage.

Through strategic initiatives like the EPMC bidding process, the government has increased natural gas availability, ensuring continued fertiliser production across the nation even in challenging times.

TRENDING

1
Tragic Lorry Crash Leads to Fiery Death

Tragic Lorry Crash Leads to Fiery Death

 India
2
Barron Trump's Video Call Heroics: Russian Man Jailed for Assault

Barron Trump's Video Call Heroics: Russian Man Jailed for Assault

 United Kingdom
3
Jewar Airport's Launch to Skyrocket Greater Noida's Real Estate Boom

Jewar Airport's Launch to Skyrocket Greater Noida's Real Estate Boom

 India
4
Mega Solar Deal: Saatvik Green Energy Secures Rs 638 Crore Order

Mega Solar Deal: Saatvik Green Energy Secures Rs 638 Crore Order

 India

