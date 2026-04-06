Ukraine's Strategic Strike: Blaze at Russian Oil Terminal
The Ukrainian military launched an attack on Russia's Sheskharis oil terminal in Novorossiysk, igniting a significant fire. The operation, reported by Ukraine's general staff on Telegram, targeted oil loading facilities and underscored ongoing tensions between the two nations.
Devdiscourse News Desk | Kyiv | Updated: 06-04-2026 20:07 IST | Created: 06-04-2026 20:07 IST
Ukraine
On Monday, the Ukrainian military launched a bold strike against Russia's Sheskharis oil terminal located in Novorossiysk. This strategic attack targeted key oil loading facilities, resulting in a massive blaze that was reported to be significant in scale.
Ukraine's general staff disseminated this information via the Telegram app, highlighting the operation's success against a critical energy infrastructure site.
This incident illustrates the ongoing tensions and confrontations between Ukraine and Russia, with energy resources now becoming a focal point in their geopolitical conflict.
