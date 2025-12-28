Left Menu

Fittr's Big Shift: From Fitness to Preventive Health

Fittr is expanding into preventive healthcare by integrating diagnostics and consultations to tackle non-communicable diseases. With Rs 15 crore investment for labs, it aims to cover 5,000 pin codes. Launching a diabetes campaign, Fittr seeks partnerships and self-funds for initial expansion in major cities.

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 28-12-2025 10:16 IST | Created: 28-12-2025 10:16 IST
  • Country:
  • India

Fitness company Fittr is transitioning towards a comprehensive preventive healthcare service, integrating diagnostics with doctor consultations to address non-communicable diseases, reveals founder and CEO Jitendra Chouksey.

The firm has allocated up to Rs 15 crore for setting up diagnostic laboratories in five metro cities and plans to partner with others to reach 5,000 pin codes nationwide, Chouksey informed PTI.

Fittr's strategy includes expanding its lab facilities and fostering collaborations, while concentrating on combating diabetes, a leading cause of death due to lifestyle diseases in India.

(With inputs from agencies.)

