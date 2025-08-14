Left Menu

Nigeria's Defence Chief Defends Military Strategy Amid Civilian Casualties

Nigeria's defence chief defends military operations against insurgents and criminal gangs despite civilian casualties, emphasizing efforts to prevent harm. With increased airstrikes against militias, the military admits to missteps and calls for a review of international laws, while facing scrutiny from rights groups amid ongoing training improvements.

Nigeria's Defence Chief Defends Military Strategy Amid Civilian Casualties
The Nigerian military's approach to combating insurgents and criminal gangs has come under scrutiny, with Defence Chief of Staff General Christopher Musa defending the operations despite civilian casualties.

General Musa emphasized that the military frequently halts operations to prevent harm to civilians, even at the risk of losing tactical advantages. He argued for a review of international laws that he believes constrain state forces while allowing non-state actors to operate unchecked.

Despite facing criticism from rights groups for allegedly using excessive force, the military cites ongoing training in human rights and humanitarian law as evidence of progress. Frustrations remain within the ranks, as troops feel held to higher standards than those in more developed countries, especially when combating informal insurgents and gangs among civilian populations.

