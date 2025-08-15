Mission Sudarshan Chakra: India’s New Indigenous Defence Shield Unveiled
Prime Minister Narendra Modi has announced a 10-year initiative called "Mission Sudarshan Chakra" to develop India’s indigenous defence shield, aimed at protecting critical installations and enhancing offensive capabilities against threats, particularly from Pakistan and China, while reducing reliance on foreign technology.
- Country:
- India
Prime Minister Narendra Modi announced a transformative 10-year project named "Mission Sudarshan Chakra" to develop an indigenous defence shield for India. This initiative aims to safeguard critical military and civilian sites while providing a robust response to enemy threats, amid growing concerns over tensions with Pakistan and China.
During his speech at the Red Fort on Independence Day, Modi underscored the importance of reducing dependency on foreign military technologies. He emphasized that securing national development demands strategic autonomy, drawing inspiration from India's mythological and cultural heritage.
Along with developing a comprehensive security system by 2035, the mission will focus on fostering domestic talent and innovation to create self-reliant defence technologies. This announcement follows threats to Indian assets by Pakistan's army chief, underscoring India's commitment to decisive and technologically advanced defence capabilities.
- READ MORE ON:
- India
- defence
- indigenous
- technology
- Modi
- security
- mission
- Sudarshan-Chakra
- threats
- autonomy
ALSO READ
Amit Shah's Defiant Stand on National Security Praised by Modi
FBI Opens Upgraded Office in Wellington to Boost NZ-US Security Cooperation
China Questions Nvidia's H20 AI Chips Over Security Concerns
Senior IPS officer S B K Singh gets additional charge as Delhi Police Commissioner.
Nvidia's H20 Chips Under Scrutiny: China's Security Concerns Rise