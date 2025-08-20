Left Menu

Wang Yi's Strategic Visit to Afghanistan: Strengthening Regional Ties

Chinese Foreign Minister Wang Yi has arrived in Afghanistan to discuss regional cooperation and attend a trilateral meeting with Afghan and Pakistani foreign ministers. This visit underscores China's commitment to fostering regional stability and enhancing diplomatic ties amid challenging geopolitical landscapes.

On Wednesday, Chinese Foreign Minister Wang Yi touched down in Afghanistan for an official visit aimed at bolstering diplomatic relations in the region.

The visit includes Wang Yi's participation in a crucial meeting of foreign ministers from China, Afghanistan, and Pakistan, highlighting China's role in regional diplomacy.

This diplomatic trip signifies China's ongoing efforts to promote regional stability and strengthen its ties with neighboring countries amid complex geopolitical dynamics.

(With inputs from agencies.)

