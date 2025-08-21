Security Talks Excluding Russia: A Diplomatic Dead End?
Russia warns that resolving Ukraine security issues without its involvement is a futile effort. Moscow criticized Western leaders' discussions on security guarantees for Kyiv, emphasizing the necessity of Russia's participation in peace talks. The situation escalates with Poland's accusation of Russian provocations.
In a stark warning to Western powers, Russia declared that addressing security matters involving Ukraine without Moscow's participation is a 'road to nowhere.' Foreign Minister Sergei Lavrov criticized meetings between European leaders, U.S. President Donald Trump, and Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy regarding security guarantees for Kyiv aimed at ending the prolonged conflict.
Lavrov emphasized during a press conference alongside Jordan's foreign minister that such discussions must include Russia to be meaningful. Allied military planners have commenced deliberations on post-conflict security assurances, yet Russia deems these efforts ineffective if conducted in its absence, labeling them futile.
As tensions heighten, Poland accused Russia of provocations following an alleged drone incident, further complicating peace efforts. Lavrov reiterated Russia's demands for direct involvement in dialogues about European and Ukrainian security, dismissing any scenario involving NATO troop deployment in Ukraine as unacceptable.
(With inputs from agencies.)
