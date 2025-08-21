Left Menu

Security Talks Excluding Russia: A Diplomatic Dead End?

Russia warns that resolving Ukraine security issues without its involvement is a futile effort. Moscow criticized Western leaders' discussions on security guarantees for Kyiv, emphasizing the necessity of Russia's participation in peace talks. The situation escalates with Poland's accusation of Russian provocations.

Devdiscourse News Desk | Updated: 21-08-2025 02:59 IST | Created: 21-08-2025 02:59 IST
Security Talks Excluding Russia: A Diplomatic Dead End?
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

In a stark warning to Western powers, Russia declared that addressing security matters involving Ukraine without Moscow's participation is a 'road to nowhere.' Foreign Minister Sergei Lavrov criticized meetings between European leaders, U.S. President Donald Trump, and Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy regarding security guarantees for Kyiv aimed at ending the prolonged conflict.

Lavrov emphasized during a press conference alongside Jordan's foreign minister that such discussions must include Russia to be meaningful. Allied military planners have commenced deliberations on post-conflict security assurances, yet Russia deems these efforts ineffective if conducted in its absence, labeling them futile.

As tensions heighten, Poland accused Russia of provocations following an alleged drone incident, further complicating peace efforts. Lavrov reiterated Russia's demands for direct involvement in dialogues about European and Ukrainian security, dismissing any scenario involving NATO troop deployment in Ukraine as unacceptable.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Dollar Gains Momentum Ahead of Fed's Jackson Hole Symposium

Dollar Gains Momentum Ahead of Fed's Jackson Hole Symposium

 Global
2
North Korea's Diplomatic Cold Front

North Korea's Diplomatic Cold Front

 South Korea
3
Trump's Interest Rate Critique: Housing Market Under Pressure

Trump's Interest Rate Critique: Housing Market Under Pressure

 Global
4
U.S. Treasury Secretary Praises China Tariff Truce

U.S. Treasury Secretary Praises China Tariff Truce

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Innovative Blue Financing Urged to Protect Thailand’s Marine Life and Livelihoods

Uruguay’s Work-Study Initiative Delivers Higher Wages and Job Stability for Youth

Heat, Floods, and Poverty: How Climate Change is Reshaping Human Capital in ECA

Sierra Leone’s Education Boosted by PBF, but Equity and Capacity Gaps Remain

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025