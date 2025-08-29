Left Menu

Zelenskiy Seeks NATO-like Security for Ukraine Amid Ongoing Tensions

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy urges global leaders to elevate discussions on security assurances for Ukraine amidst ongoing conflict with Russia. While Kyiv seeks commitments from U.S. and European allies, EU defense ministers pledge to train Ukrainian troops on home soil. Zelenskiy emphasizes legal guarantees over historical agreements.

Devdiscourse News Desk | Updated: 29-08-2025 21:37 IST | Created: 29-08-2025 21:37 IST
Zelenskiy Seeks NATO-like Security for Ukraine Amid Ongoing Tensions

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy has called for world leaders to expedite discussions on security guarantees for Ukraine, emphasizing the need for commitments from the U.S., Europe, and notably, former President Donald Trump. These talks are vital as Ukraine navigates its fourth year of conflict with Russia.

Instances of Russian aggression continue unabated, with Ukraine asserting that Moscow is not pursuing peace. European Union defense ministers have pledged support for training Ukrainian forces domestically, while Germany and France aim to deepen security collaboration.

Zelenskiy insists on legally binding security assurances, moving beyond previous accords like the Budapest Memorandum, as Kyiv endeavors to secure its sovereignty amid persistent Russian threats.

TRENDING

1
IMF Engages Mozambique in Economic Revival Talks

IMF Engages Mozambique in Economic Revival Talks

 Global
2
Himachal Pradesh Assembly Debates Employee Extension and Re-employment

Himachal Pradesh Assembly Debates Employee Extension and Re-employment

 India
3
Shehbaz Sharif's Diplomatic China Visit to Intensify Ties

Shehbaz Sharif's Diplomatic China Visit to Intensify Ties

 Pakistan
4
Reassessing Federalism: CM Stalin's Call for Unity in Centre-State Relations

Reassessing Federalism: CM Stalin's Call for Unity in Centre-State Relations

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Hospitals adopt AI to advance circular economy and sustainability goals

Machine learning drives breakthroughs in breast, cervical, and ovarian cancer

How digital finance bridges the gap between coastal and inland economies

AI clustering splits the world’s digital economies into two speeds

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025