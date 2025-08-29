Zelenskiy Seeks NATO-like Security for Ukraine Amid Ongoing Tensions
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy urges global leaders to elevate discussions on security assurances for Ukraine amidst ongoing conflict with Russia. While Kyiv seeks commitments from U.S. and European allies, EU defense ministers pledge to train Ukrainian troops on home soil. Zelenskiy emphasizes legal guarantees over historical agreements.
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy has called for world leaders to expedite discussions on security guarantees for Ukraine, emphasizing the need for commitments from the U.S., Europe, and notably, former President Donald Trump. These talks are vital as Ukraine navigates its fourth year of conflict with Russia.
Instances of Russian aggression continue unabated, with Ukraine asserting that Moscow is not pursuing peace. European Union defense ministers have pledged support for training Ukrainian forces domestically, while Germany and France aim to deepen security collaboration.
Zelenskiy insists on legally binding security assurances, moving beyond previous accords like the Budapest Memorandum, as Kyiv endeavors to secure its sovereignty amid persistent Russian threats.
ALSO READ
Oil Diplomacy: ONGC Videsh Navigates Sanctions for Russian and Venezuelan Dues
Europe Rallies to Support Ukraine Amid Russian Aggravation
Tensions Escalate: U.S. Missile Deployment in Japan Alarms Russia
Global Pressure Urged to Steer Russia Towards Peace
EU Ministers Back Expanding Military Training Mission in Ukraine