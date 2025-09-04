Left Menu

A Strategic Alliance: Kim Jong Un's Support for Russia

North Korean leader Kim Jong Un pledged ongoing support for Russia in a meeting with President Vladimir Putin, held during China's WWII celebrations in Beijing. The leaders discussed strengthening bilateral relations, and North Korea plans further troop deployments to assist Russia in Ukraine.

Devdiscourse News Desk | Updated: 04-09-2025 03:28 IST | Created: 04-09-2025 03:28 IST
A Strategic Alliance: Kim Jong Un's Support for Russia
Kim Jong Un

North Korean leader Kim Jong Un has vowed to continue his country's support for Russia, viewing it as a fraternal duty, according to state media KCNA. This declaration was made public following discussions with Russian President Vladimir Putin during China's World War II commemoration in Beijing.

The meeting marked Kim's first encounter with both Putin and Chinese President Xi Jinping, coinciding with a significant military parade. North Korea, which has already sent soldiers and military supplies to aid Russia in Ukraine, intends to bolster its support by deploying additional troops.

According to South Korean intelligence, further reinforcements are planned, including 6,000 troops. The dialogue between Kim and Putin centered on enhancing their nations' long-term strategic partnership, affirming a commitment to elevated bilateral relations.

TRENDING

1
Protests Disrupt Vuelta a Espana Stage 11, Race Halted Early

Protests Disrupt Vuelta a Espana Stage 11, Race Halted Early

 Global
2
Amanda Anisimova's Spectacular U.S. Open Upset

Amanda Anisimova's Spectacular U.S. Open Upset

 Global
3
Peruvian Ex-President Alejandro Toledo Sentenced for Corruption

Peruvian Ex-President Alejandro Toledo Sentenced for Corruption

 Global
4
U.S. Military Targets Venezuelan Cartels in Lethal Strike

U.S. Military Targets Venezuelan Cartels in Lethal Strike

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Cloud computing supercharges business performance in digital era

From opportunity to risk: How AI is redefining modern journalism

Behavioural gaps in cybersecurity leave organizations exposed

AI booms as carbon ally, but energy demands threaten climate progress

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025