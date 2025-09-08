Left Menu

Russia Avoids Summit Amid Ongoing Conflict

Germany's foreign minister accuses Russia of intentionally avoiding a summit with Ukraine and the U.S. and continuing its aggressive actions against Ukraine. Despite a recent summit in Alaska, Russia is blamed for using excuses to persist in its conflict while circumventing diplomatic discussions.

Germany's foreign minister issued a stark criticism of Russia on Monday, accusing the nation of deliberately sidestepping a summit with Ukraine and the United States. Instead of engaging in diplomacy, Russia has continued its aggressive campaign against Ukraine.

In a speech delivered to a group of ambassadors gathered in Berlin, Foreign Minister Johann Wadephul emphasized the challenges faced just three weeks after a significant summit held in Alaska. He asserted that Russia is exploiting every opportunity to perpetuate its conflict whilst evading a crucial tripartite summit.

The foreign minister's remarks underscore the ongoing international tensions and raise questions about Russia's commitment to resolving the enduring conflict diplomatically.

(With inputs from agencies.)

