Madhya Pradesh Undergoes Major Administrative Reshuffle
The Madhya Pradesh government has announced a significant reshuffling of 14 IAS and 50 IPS officers. Key changes include new divisional commissioners and police superintendents across various districts. Notable placements involve positions in Indore, Ujjain, and Bhopal, reflecting strategic administrative restructuring ahead of key events and future planning.
Devdiscourse News Desk | Bhopal | Updated: 09-09-2025 12:08 IST | Created: 09-09-2025 12:08 IST
- Country:
- India
The Madhya Pradesh government has initiated a significant restructuring in its administration, transferring 14 IAS and 50 IPS officers, as confirmed by officials on Tuesday.
This sweeping change involves the transfer of district collectors and superintendents of police in several districts, reflecting strategic adjustments for upcoming events and governing priorities.
Noteworthy reassignments include Sudam Pandrinath Khade's appointment as Indore's divisional commissioner and Ashish Singh as Ujjain's divisional commissioner, as well as administrative shifts in Indore, Jabalpur, and Bhopal.
(With inputs from agencies.)
