Drones Over Denmark: Rising Tensions and Security Measures Ahead of EU Summit

Denmark's defense ministry reports increased drone activity at military sites amid security concerns. The prohibition on civilian drone flight has been enacted ahead of the EU summit in Copenhagen. NATO and Danish officials heighten vigilance, with military support from Germany and anti-drone measures from Sweden.

Copenhagen | Updated: 28-09-2025 21:31 IST
  • Denmark

Recent unexplained drone activity in Denmark has prompted the nation's defense ministry to deploy increased measures across military locations. This comes just days after NATO reinforced its presence in the Baltic Sea region amid ongoing concerns about northern Europe's security, with suspicions of Russian involvement.

With the European Union summit approaching, Denmark has banned civilian drone operations for the week to prevent confusion and enhance security. Military and emergency drones remain permitted. German forces are also assisting by deploying detection systems to counteract unauthorized drone activity.

The situation is tense, with Denmark's justice minister proposing legislation to counter hostile drones. This escalation of measures follows NATO's commitment to enhanced vigilance, amid statements from Russian and Belarusian leaders expressing readiness to defend their airspace against potential threats.

