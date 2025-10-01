Left Menu

Judge Rules Against Trump on First Amendment Violation in Immigration Policy

A U.S. judge ruled against Trump's administration for unconstitutional actions targeting pro-Palestinian students and faculty. The administration's immigration policy was found to violate the First Amendment by chilling free speech, with officials using extreme measures to instill fear among pro-Palestinian advocates.

01-10-2025
In a landmark ruling on Tuesday, U.S. District Judge William Young declared that former President Donald Trump's administration acted unconstitutionally by targeting foreign students and faculty involved in pro-Palestinian advocacy.

Young's 161-page decision criticized the administration for violating the First Amendment rights of noncitizens, as part of a wider effort to limit free speech. The ruling came amidst a case filed by academic groups, challenging the immigration policies that led to visa revocations and arrests.

Despite legal setbacks, Trump's administration continued efforts to deport pro-Palestinian students. The case reflects broader tensions over free speech and immigration policy amid ongoing legal challenges.

