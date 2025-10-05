North Korea Intensifies Military Posture in Response to U.S. Forces
North Korean leader Kim Jong Un announced strategic military allocations in response to U.S. forces in South Korea. During a military event, Kim also promised future military measures. Aligning closer with Russia and China, North Korea is supporting Russia in Ukraine and attending diplomatic events with Chinese leadership.
On Sunday, North Korean leader Kim Jong Un declared that Pyongyang is allocating strategic assets in response to the growing presence of U.S. military forces in South Korea, as reported by the state media, KCNA. This announcement was made during a military exhibition marking the approaching 80th founding anniversary of the Workers' Party of Korea.
Kim expressed that North Korea's interest in the region has heightened in proportion to the U.S. military buildup. He stated, "I believe our enemies should be concerned about the direction their security environment is evolving." The leader also pledged to develop additional military measures while refraining from detailing specifics.
Additionally, North Korea is bolstering its military ties with Russia, even contributing troops and artillery to support President Vladimir Putin's conflict in Ukraine. Furthermore, Kim Jong Un has been fortifying relations with China, recently visiting Beijing for a military parade commemorating World War Two's conclusion. The event included Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin.
(With inputs from agencies.)
- READ MORE ON:
- Kim Jong Un
- North Korea
- U.S. military
- strategic assets
- Pyongyang
- Korea
- Russia
- China
- Putin
- Xi Jinping
ALSO READ
Poland Scrambles Jets Amid Russia-Ukraine Conflict Escalation
UPDATE 2-Russian strike hits train station in Ukraine, killing one and injuring 30
China's Strategic Intel Support for Russia in Ukraine Conflict
Russian strike hits passenger train in Ukraine, causing casualties
Russia's supply of JF-17 jet engines to Pak failure of PM's personalised diplomacy, claims Cong