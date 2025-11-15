Diplomatic Tensions Flare in Asia
Japan has called on China to take appropriate measures following Beijing's travel warning to Chinese citizens against visiting Japan. The dispute stems from remarks by Japanese Prime Minister Sanae Takaichi over potential military responses to a Chinese attack on Taiwan, which China claims as its own.
- Country:
- Japan
Japan has urged China to take 'appropriate measures' after China's recent travel advisory cautioned its citizens against visiting Japan, according to a report by Kyodo News Agency. The advisory is part of an ongoing diplomatic dispute involving Taiwan.
On Friday, China warned its citizens against traveling to Japan, following remarks made by Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Takaichi suggested that a Chinese attack on Taiwan could pose a 'survival-threatening situation,' potentially necessitating a military response from Japan.
The disagreement highlights fundamental differences in approach between Japan and China regarding Taiwan, which Beijing claims as its own territory. Japan and its chief ally, the United States, have maintained a stance of 'strategic ambiguity' toward Taiwan.
(With inputs from agencies.)