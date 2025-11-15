Left Menu

Diplomatic Tensions Flare in Asia

Japan has called on China to take appropriate measures following Beijing's travel warning to Chinese citizens against visiting Japan. The dispute stems from remarks by Japanese Prime Minister Sanae Takaichi over potential military responses to a Chinese attack on Taiwan, which China claims as its own.

Devdiscourse News Desk | Tokyo | Updated: 15-11-2025 11:10 IST | Created: 15-11-2025 11:10 IST
Diplomatic Tensions Flare in Asia
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • Japan

Japan has urged China to take 'appropriate measures' after China's recent travel advisory cautioned its citizens against visiting Japan, according to a report by Kyodo News Agency. The advisory is part of an ongoing diplomatic dispute involving Taiwan.

On Friday, China warned its citizens against traveling to Japan, following remarks made by Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Takaichi suggested that a Chinese attack on Taiwan could pose a 'survival-threatening situation,' potentially necessitating a military response from Japan.

The disagreement highlights fundamental differences in approach between Japan and China regarding Taiwan, which Beijing claims as its own territory. Japan and its chief ally, the United States, have maintained a stance of 'strategic ambiguity' toward Taiwan.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
NDA Secures Landslide Victory in Bihar

NDA Secures Landslide Victory in Bihar

 India
2
India-Paraguay Pact: United Against Terrorism and Cyber Threats

India-Paraguay Pact: United Against Terrorism and Cyber Threats

 Paraguay
3
PM Modi Boosts Progress on India’s High-Speed Rail Dream

PM Modi Boosts Progress on India’s High-Speed Rail Dream

 India
4
India's Resilient Comeback: A Cricketing Battle

India's Resilient Comeback: A Cricketing Battle

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

India’s talent pipeline unprepared for AI-era demands

Global South users bear hidden cost of AI misalignment

Renewables strengthen financial stability in OECD nations

Europe’s agri-food sector missing out on digital transformation

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025