'One Country, One Law': Naqvi Advocates for Uniform Civil Code

Senior BJP leader Mukhtar Abbas Naqvi emphasized the need for a uniform civil code across India, asserting its importance for strengthening the constitutional spirit. Speaking on Constitution Day, Naqvi highlighted India's secularism and criticized opposition efforts to undermine constitutional reforms aimed at inclusive empowerment under Prime Minister Modi's leadership.

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 26-11-2025 15:54 IST | Created: 26-11-2025 15:54 IST
Senior BJP leader Mukhtar Abbas Naqvi has vigorously advocated for a uniform civil code in India, declaring it essential for upholding the nation's constitutional spirit.

Speaking on Constitution Day, Naqvi praised India's journey towards secularism, contrasting it with Pakistan's constitutional turbulence.

He criticized opposition factions for allegedly threatening India's democratic values amidst ongoing constitutional reforms under Prime Minister Modi's leadership.

(With inputs from agencies.)

