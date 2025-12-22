Najib Razak's Legal Battles: Court Upholds Prison Sentence
A Malaysian court rejected former Prime Minister Najib Razak's appeal to serve his remaining prison sentence under house arrest. Najib was convicted for his involvement in the 1MDB scandal, linked to a massive embezzlement case. Despite his conviction, Najib remains influential in his political party.
Devdiscourse News Desk | Kualalumpur | Updated: 22-12-2025 08:42 IST | Created: 22-12-2025 08:42 IST
A Malaysian court on Monday denied former Prime Minister Najib Razak's request to serve his graft sentence under house arrest. The decision invalidated a rare royal order, deemed unconstitutional.
Najib, facing trial for his role in the 1MDB fund embezzlement, will remain in prison until 2028. His appeal process continues.
This development marks a significant moment as Najib, despite his conviction, continues to wield substantial influence within his party, the United Malays National Organization.
(With inputs from agencies.)
ALSO READ
Najib Razak's Bid for House Arrest Denied Amid 1MDB Scandal
Malaysian Court Denies Najib Razak's House Arrest Request
Justice Served: Convictions Made in Highway Gang-Rape Case
Vigilance Raids and Drug Trafficking Convictions Unfold in Odisha
Corruption Conviction: Imran Khan and Bushra Bibi's 17-Year Sentence