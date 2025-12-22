Left Menu

Najib Razak's Legal Battles: Court Upholds Prison Sentence

A Malaysian court rejected former Prime Minister Najib Razak's appeal to serve his remaining prison sentence under house arrest. Najib was convicted for his involvement in the 1MDB scandal, linked to a massive embezzlement case. Despite his conviction, Najib remains influential in his political party.

Devdiscourse News Desk | Kualalumpur | Updated: 22-12-2025 08:42 IST | Created: 22-12-2025 08:42 IST
Najib Razak

A Malaysian court on Monday denied former Prime Minister Najib Razak's request to serve his graft sentence under house arrest. The decision invalidated a rare royal order, deemed unconstitutional.

Najib, facing trial for his role in the 1MDB fund embezzlement, will remain in prison until 2028. His appeal process continues.

This development marks a significant moment as Najib, despite his conviction, continues to wield substantial influence within his party, the United Malays National Organization.

(With inputs from agencies.)

