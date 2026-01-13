Russia's Retaliation: Precision Strikes on Ukrainian Infrastructure
Russian forces executed a massive strike on Ukraine's military-industrial sites, responding to Ukrainian attacks on Russian civilian infrastructure. The Russian defense ministry stated that the precision strike involved ground-based weapons and drones targeting energy installations that support Ukraine's military efforts. Battlefield reports remain unverified.
- Country:
- Russia
Russian forces have conducted a significant strike aimed at military-industrial installations in Ukraine, according to a statement by the defense ministry on Tuesday. This action is purported to be a retaliatory response to Ukrainian attacks on Russian civilian infrastructure.
The defense ministry detailed that Russia's armed forces employed precision ground-based weapons in conjunction with unmanned aerial vehicles to target energy infrastructure facilities. These facilities are purportedly used by Ukraine's military forces and related enterprises.
As of now, Reuters has not been able to independently verify these battlefield reports. The situation remains a critical area of focus amidst ongoing tensions.
(With inputs from agencies.)
ALSO READ
Massive Aerial Assault: Russia Unleashes Drones and Missiles on Ukraine
Indonesia Eyes Deal for Pakistani Combat Jets and Drones
Russian Drones Strike Foreign Vessels Near Ukranian Port
Indonesia Eyes Fighter Jets and Drones from Pakistan to Boost Air Force
Heightened Security as Drones From Pakistan Breach India Border