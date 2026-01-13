Left Menu

Russia's Retaliation: Precision Strikes on Ukrainian Infrastructure

Russian forces executed a massive strike on Ukraine's military-industrial sites, responding to Ukrainian attacks on Russian civilian infrastructure. The Russian defense ministry stated that the precision strike involved ground-based weapons and drones targeting energy installations that support Ukraine's military efforts. Battlefield reports remain unverified.

Russian forces have conducted a significant strike aimed at military-industrial installations in Ukraine, according to a statement by the defense ministry on Tuesday. This action is purported to be a retaliatory response to Ukrainian attacks on Russian civilian infrastructure.

The defense ministry detailed that Russia's armed forces employed precision ground-based weapons in conjunction with unmanned aerial vehicles to target energy infrastructure facilities. These facilities are purportedly used by Ukraine's military forces and related enterprises.

As of now, Reuters has not been able to independently verify these battlefield reports. The situation remains a critical area of focus amidst ongoing tensions.

(With inputs from agencies.)

