Religious Tensions Loom Over Bhojshala on Saraswati Puja and Friday Prayers Clash
As Hindu and Muslim communities request access to the Bhojshala complex on January 23, tensions rise amidst security preparations. Hindus seek permission for continuous Saraswati Puja, while Muslims request prayer time. Authorities emphasize peace, deploying security to maintain order in Dhar, Madhya Pradesh, on this significant day.
- Country:
- India
Amidst rising religious tensions, Hindu and Muslim communities have requested permission for religious activities at the Bhojshala complex in Madhya Pradesh's Dhar district on January 23. This date marks both Saraswati Puja and Friday prayers, leading to increased security measures by local authorities.
Communal harmony is the administration's primary concern as both groups lay claim to the 11th-century site—Hindus see it as a temple devoted to Goddess Saraswati, while Muslims recognize it as the Kamal Maula Mosque. The Bhoj Utsav Committee has sought rights for all-day puja, whereas Muslims are requesting time for Friday prayers from 1 pm to 3 pm.
In preparation, a heavy police presence is planned, with around 8,000 officers ready to maintain order, signaling the critical importance of peaceful coexistence during this culturally significant day.
(With inputs from agencies.)
