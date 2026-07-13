France to Summon Russian Ambassador Over Cyberhacking Allegations

France plans to call in the Russian ambassador following accusations of a cyberhacking campaign allegedly conducted by Russia against several European nations, including France, according to Foreign Minister Jean-Noel Barrot.

Devdiscourse News Desk | Updated: 13-07-2026 12:24 IST | Created: 13-07-2026 12:24 IST
France to Summon Russian Ambassador Over Cyberhacking Allegations
  • Country:
  • France

France is set to summon the Russian ambassador to Paris following allegations of a cyberhacking campaign reportedly conducted by Russia against multiple European countries, including France, Foreign Minister Jean-Noel Barrot announced on Monday.

Barrot stated that France will issue a public condemnation of the alleged cyber activities attributed to Russia, which are said to target at least 10 European nations.

The move underscores growing tensions between European countries and Russia concerning cybersecurity threats and geopolitical relations.

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