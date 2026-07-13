Ukraine Unveils Anti-Ballistic Plans to European Allies
Ukraine aims to secure its airspace by presenting an anti-ballistic program to European allies in Paris. President Zelenskiy will meet with leaders, national security advisors, and defense companies for collaboration against Russian missile strikes.
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- Ukraine
Ukraine is set to present its anti-ballistic program to European allies during a crucial meeting in Paris. President Volodymyr Zelenskiy announced the initiative, seeking to safeguard the nation's airspace from persistent Russian missile threats.
This significant discussion will be attended by leaders, national security advisors, and defense companies capable of contributing to the development of a new anti-ballistic system. The meeting marks a pivotal step in strengthening Ukraine's defense capabilities.
Zelenskiy emphasized the collaboration's importance, inviting concrete contributions from participant countries in securing Ukraine's vulnerable skies.
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