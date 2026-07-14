Kremlin Denies EU Cyberattack Accusations
Kremlin spokesman Dmitry Peskov denied allegations of Russian involvement in cyberattacks targeting critical infrastructure in the European Union. Calling the accusations baseless, Peskov dismissed claims of Russian culpability in recent cyber incidents affecting EU nations.
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Kremlin spokesman Dmitry Peskov has categorically rejected claims of Russian involvement in cyberattacks on critical infrastructure within European Union countries.
Addressing the media on Tuesday, Peskov described the allegations as unfounded, asserting that Russia has no part in the recent cyber disturbances affecting EU member states.
His statements come amid increasing tensions between Russia and the EU over cybersecurity concerns and ongoing digital threats.