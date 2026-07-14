Kremlin Denies EU Cyberattack Accusations

Kremlin spokesman Dmitry Peskov denied allegations of Russian involvement in cyberattacks targeting critical infrastructure in the European Union. Calling the accusations baseless, Peskov dismissed claims of Russian culpability in recent cyber incidents affecting EU nations.

Devdiscourse News Desk | Updated: 14-07-2026 15:10 IST | Created: 14-07-2026 15:10 IST
Kremlin Denies EU Cyberattack Accusations
Dmitry Peskov
  • Country:
  • Russia

Kremlin spokesman Dmitry Peskov has categorically rejected claims of Russian involvement in cyberattacks on critical infrastructure within European Union countries.

Addressing the media on Tuesday, Peskov described the allegations as unfounded, asserting that Russia has no part in the recent cyber disturbances affecting EU member states.

His statements come amid increasing tensions between Russia and the EU over cybersecurity concerns and ongoing digital threats.

TRENDING

1
AfDB Approves €294 Million to Support Kenya's Economic Reforms

AfDB Approves €294 Million to Support Kenya's Economic Reforms

Ivory Coast
2
INS Sudarshini Brings India’s Maritime Heritage to Boston

INS Sudarshini Brings India’s Maritime Heritage to Boston

India
3
AI, Wages and Demand: Who Will Absorb the Productivity Revolution?
Blog

AI, Wages and Demand: Who Will Absorb the Productivity Revolution?

Global
4
EU Faces Division Over New Measures on Israeli Settlements

EU Faces Division Over New Measures on Israeli Settlements

Israel

PERSPECTIVES AND INSIGHTS

AI, Wages and Demand: Who Will Absorb the Productivity Revolution?

Can Digital Finance Stop Urban Shocks From Becoming Economic Crises?

One Region, Ten Digital Futures: Inside ASEAN’s Uneven Transformation

South Africa Has Electricity: So Why Are Households Still Energy-Poor?

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback

Use this form for editorial or site feedback. We usually reply within 2 to 3 working days.

By submitting, you agree that we may use your email address to respond.

Subscribe to our Newsletter  

STANDARDS & POLICIES

EDITIONS

OTHER LINKS

CONNECT

Devdiscourse
Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026