Canada Bolsters Support for Ukraine with Defense Aid Package

Canada pledges a significant air defense aid package to Ukraine, reinforcing its substantial financial and military support amid intensifying Russian aggression. President Zelenskiy's meeting with Prime Minister Mark Carney underscores Canada's ongoing commitment, emphasizing air defense and energy industry support, alongside Ukraine's aspirations to join NATO and the EU.

Devdiscourse News Desk | Updated: 10-09-2026 21:38 IST | Created: 10-09-2026 21:38 IST
Canada Bolsters Support for Ukraine with Defense Aid Package
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Canada is set to enhance its support for Ukraine by providing a comprehensive air defense aid package, as President Volodymyr Zelenskiy announced ahead of his meeting with Prime Minister Mark Carney. This move highlights Canada's steadfast commitment, having already delivered over C$25.5 billion in aid since Russia's invasion in 2022.

Although exact details of the defense package remain undisclosed, Zelenskiy emphasized its critical importance given Ukraine's dwindling supply of U.S.-made Patriot interceptors amidst escalating Russian missile threats. During this diplomatic meeting, Canada is also expected to discuss support for Ukraine's energy sector.

With a large Ukrainian diaspora, Canada's promise of further assistance underscores its role in aiding Ukraine's resistance against Russian aggression and supporting its bid to join Western alliances. Prime Minister Carney reiterated Canada's pledge to aid Ukraine not only in defense but in rebuilding efforts once peace is restored.

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