Trump's Tariffs Impact on Russia's Oil Economy

President Donald Trump claimed US tariffs on Russian oil purchases, especially by India, have severely affected Russia's economy. He discussed upcoming meetings with Russian President Vladimir Putin and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, emphasizing constructive dialogue. Trump also claimed success in resolving conflicts, including between India and Pakistan.

Updated: 11-08-2025 22:44 IST
President Donald Trump asserted that American tariffs on Russian oil have severely impacted Moscow's economy. India's significant role as a major buyer has added pressure, according to Trump, highlighting the strained financial conditions Russia faces.

Speaking at the White House, Trump confirmed upcoming talks with Russia's Vladimir Putin, likely to address these economic tensions. Trump described Putin's visit to the US as respectful, aiming for constructive dialogue. Moreover, Trump plans to facilitate discussions between Ukrainian President Zelenskyy and Putin.

In his remarks, Trump also claimed successes in resolving various global conflicts, including those between India and Pakistan. He reflected positively on US-China relations, citing mutual tariffs but maintaining a strong rapport with President Xi Jinping.

