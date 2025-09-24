Trump's Bold Vision: Ukraine's Path to Victory Amid Russia's Economic Woes
Former U.S. President Donald Trump asserts that Ukraine can reclaim its occupied territories amidst Russia's economic struggles. His comments, praised by Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy, create speculation about a shift in U.S. policy despite past suggestions for Ukraine to cede territory for peace.
Former U.S. President Donald Trump voiced confidence on Tuesday that Ukraine could reclaim its occupied territories, describing Russia as facing significant economic challenges. Trump urged Ukraine to seize the moment, prompting praise from Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy who termed it a 'big shift.'
Despite Trump's strong pronouncements, it remains uncertain whether there will be a significant change in U.S. policies, such as imposing heavy sanctions on Moscow. Previously, Trump hinted at Ukraine relinquishing land for peace. On social media, Trump emphasized Russia's economic troubles, suggesting Ukraine has the opportunity, with EU support, to restore its territorial integrity.
Following a meeting with Trump, Zelenskiy refrained from disclosing details but acknowledged discussions on Russia's economy and potential security guarantees. Trump's only firm commitment was continuing weapons supply to NATO, while Russia's Deputy U.N. Ambassador Dmitry Polyanskiy advised skepticism on Trump's declarations.
(With inputs from agencies.)
